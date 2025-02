Juventusnews24.com - Lippi sicuro: «Difficile dare tempo a squadre come la Juve che puntano al vertice. Thiago Motta? Dopo Allegri mi aspettavo una cosa»

di RedazionentusNews24dice la sua sulla nuovadi: il commento dell’ex tecnico bianconero. Ecco cheha dettoMarcello, ex tecnico della, ha parlato così a Dazn di alcuni argomenti riguardanti l’attualità di casa bianconera.NUOVA– «Ha intrapreso un nuovo percorso e quindi serve, un lusso che però èconcedere alale milanesi cheal».– «Sono sincero, per me è un tecnico capace, concentrato e molto dedito al suo lavoro, maimmaginavo di vedere una figura che potesse traginare maggiormente i tifosi».VLAHOVIC – «Mi è capitato di gestire situazione del genere. Devi agire dando fiducia anche a giocatori che non la meritano in quel momento preciso, ma la meritano per quanto hanno fatto prima».