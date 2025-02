Lippi | Inzaghi ha buona considerazione io simile a Conte Per lo scudetto…

Leggi su Ilnerazzurro.it

L’Inter e Simonehanno iniziato la propria avventura insieme nell’estate del 2021. Da lì in poi sono arrivati numerosi trofei e soddisfazioni, tra cui uno scudetto, tre Supercoppe Italiane, due Coppe Italia e una finale di Champions dal sapore di rimorso. Il tecnico è stato in grado di conquistarsi ben presto la benevolenza del tifo nerazzurro e del panorama calcistico italiano, con alcuni elementi di questo e anche l’opinione pubblica che si sono spesso largamente esposti nel sostenere come questa sia probabilmente l’Inter più bella di sempre dal punto di vista del gioco.Tutto ciò non ha impedito però al tecnico piacentino di ricevere anche abbondanti critiche, pervenute principalmente il primo anno per via dello scudetto mancato ma anche nel corso della stagione successiva, quando un brutto percorso in campionato aveva fatto si che venisse tirata in ballo addirittura la parola “esonero”, spazzata poi letteralmente via dalla notte di Istanbul.