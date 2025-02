Ilnapolista.it - Lippi definitivo su Thiago Motta: «Sono sincero, non mi entusiasma. Dopo Allegri mi aspettavo altro»

su: «, non miAllegro mi»Marcelloa Dazn èsulla Juventus di(e di Giuntoli, aggiungiamo).Queste le sue parole:«? Non mi. Vedo un allenatore capace, concentrato, dedito al suo lavoro, però non mi. Un allenatore deve dare delle sensazioni a chi lavora con lui, a chi è vicino a lui e ai tifosi che seguono la squadra. Dietro al mio ‘non mitanto’ cianche cose come il fatto cheè arrivatoun allenatore che ha vinto molto. Mi sarebbe piaciuto,, una figura che trascinasse maggiormente il pubblico, la tifoseria». Vlahovic: «La sua situazione? L’ho gestita in varie occasioni con altri calciatori. Gli dai fiducia e lo fai giocare anche se non sta facendo molto bene.