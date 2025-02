Napolipiu.com - Lippi accetta l’invito di Conte: “Andremo a Castel Volturno!”

di: “!”">Durante un’intervista con Ciro Ferrara per DAZN, l’ex CT Marcelloha ricevuto un video-messaggio speciale da Antonio, che lo ha invitato aper visitare il Napoli e trascorrere del tempo con la squadra.Nel video, il tecnico azzurro ha rivolto un caloroso invito:“Mister, come andiamo? Tutto bene? Colgo l’occasione per invitarla a: sarebbe bellissimo se un giorno venisse a trovarci, a me e ai ragazzi! Oppure a una partita allo stadio, ma preferirei qui, così riusciremmo a stare insieme e passare una bellissima giornata. Mi farebbe davvero piacere!”, lusingato dal, ha risposto con entusiasmo:“Dobbiamo andare a! Lo ringrazio e quanto prima accetterò! Magari mi accompagni tu, Ciro.