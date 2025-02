Iltempo.it - L'intervista ad Arbore: “Basta polemiche al Festival, la protagonista sia la canzone”

Leggi su Iltempo.it

Il 75esimodellaitaliana è oramai entrato nel vivo con la direzione artistica e la conduzione di Carlo Conti che ha trasformato la kermesse sanremese in un luogo sicuro dove lenon sono gradite o se vi entrano è solo di sfuggita, per venire, subito dopo, smorzate con grande professionalità. «Ildi Sanremo è il palcoscenico delle canzoni che devono essere protagoniste assolute e rappresentare quella novità in campo musicale che gli italiani aspettano ogni anno con entusiasmo e curiosità. Io, personalmente non amo le, che mai sono state legate alla mia lunga vita artistica. E nessun professionista dovrebbe sopportarle. Ildi Sanremo, nella sua spettacolarità e nell'interesse che suscita in tutti i media, si può paragonare ad un evento sportivo della massima importanza, di quelli che catturano l'interesse del pubblico e lo tengono legato alla tv ed a tutti i mezzi di comunicazione che si occupano della sua divulgazione.