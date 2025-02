Frosinonetoday.it - L'inquinamento non molla la presa su Frosinone: divieto di circolazione fino al 17 febbraio

Le polveri sottili non lasciano in pace: arriva un altro stop al trafficoal 17. Capoluogo ciociaro che, ricordiamo, è quello che ha visto più giorni di sforamento delle pm10 in Italia durante il 2024, ben 70. Un trend che non sembra migliorare anche nel 2025. Per questo.