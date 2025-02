Quotidiano.net - L’indagine sul caso Almasri. Si muove il Tribunale dei Ministri. La sfiducia a Nordio in Aula il 25

Il ministro della Giustizia Carlo"si è posto in aperto contrasto con la Costituzione". Per questo deve rassegnare le sue dimissioni. La mozione delle opposizioni sul, che ha come primo firmatario il capogruppo dem Francesco Boccia, andrà inil 25 febbraio e ricorda che l’articolo 10 della Carta "impone il rispetto delle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute e dei trattati". Mentre da Carlo Calenda e Azione arrivano i distinguo: "Riunirò i miei e decideremo. Ma la mozione non è soltanto inutile, è controproducente. L’agenda vera è l’emergenza economica". E per la maggioranza parla Mariastella Gelmini di Noi Moderati: "Il governo ha agito nell’interesse dell’Italia per proteggere gli interessi nazionali. La mozione sarà respinta e spero che presto si possa tornare a parlare dei temi veri che interessano gli italiani".