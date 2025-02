Secoloditalia.it - L’incredibile faccia tosta di Ilaria Salis su Lucano: condannato a 18 mesi, ma festeggiato come “assolto”

“Sono felice per Mimmo, uomo genuino e generoso, nuovo amico e compagno di lotte in Europa, esempio di umanità e di coraggio. Ma soprattutto sono felice perché un’esperienzaquella di Riace non può e non deve mai essere considerata un crimine..”., ma anche tanti altri esponenti di sinistra, giornali amici compresi, ieri hannoe spacciatoassoluzione quella che è stata, a tutti gli effetti, una pesante condanna a carico di Mimmo, il paladino del modello Riace sui migranti, da accogliere e ospitare a tutti i costi, tutti.festeggia ilE’ diventata definitiva, infatti, la condanna, per falso, a 18di reclusione, con pena sospesa, per il sindaco di Riace ed europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra mentre è definitiva perl’assoluzione per tutti gli altri reati decisa nell’ottobre del 2023 dalla Corte d’appello di Reggio Calabria.