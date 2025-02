Ilrestodelcarlino.it - L’impianto Edison . Il Comune sollecita il Consorzio a dire no

Impianto di trattamento dei rifiuti, mentre il Consiglio provinciale si oppone, ilrilancia. E, ieri, ha "chiesto alZipa di dare coerente seguito a quanto più volte affermato, circa la inopponibilità allo stessodel contratto di locazione sottoscritto traNext e ImmobilPav e, quindi, l’impossibilità di accogliere un’eventuale istanza postuma perché tardiva e in ogni caso neppure prevista dal Regolamento. Il tutto al fine di consentire alla Provincia di Ancona, titolare del procedimento, di accogliere l’istanza formulata dallo scorso dicembre per arrestare il procedimento autorizzatorio". Nella lettera, firmata dal sindaco Lorenzo Fiordelmondo e dal dirigente dell’Urbanistica, è stata ripercorsa l’interlocuzione tra, mettendo in evidenza "da parte del, che il citato contratto di locazione, che si riferiva a parti dell’immobile interessate dall’intervento proposto, risultava tuttavia privo del preventivo assenso del, fatto questo che inficiava l’avvio del procedimento autorizzatorio; del successivo riscontro dello stessoin cui si rimarcava l’impossibilità di esprimersi in attesa di avere chiarimenti in ordine alla natura dell’intervento previsto in relazione all’immobile oggetto del sopracitato contratto; della nota della Provincia del 5 febbraio scorso con la quale veniva confermato alquanto già evidenziato dalcirca l’interessamento dell’immobile locato al progetto in argomento".