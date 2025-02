L’impatto dei fact-checker nelle Community Notes di X

Leggi su Open.online

La piattaforma X di Elon Musk, precedentemente nota come Twitter, basa la sua attività di verifica dei fatti su un programma di moderazione dei contenuti chiamato, in cui gli utenti iscritti in forma anonima possono aggiungere ulteriore contesto sotto ai post. Le note inserite devono essere votate dai “verificatori anonimi” affinché vengano visualizzate al pubblico di X, ma il processo non è immediato e spesso capita che un contenuto non venga mai indicato come falso, nonostante la correttezza della verifica, concedendo terreno ai diffusori di fake news. Il sistema viene considerato alternativo alle organizzazioni di-checking, come considerato da Meta dopo la vittoria elettorale di Donald Trump, che tuttavia non opera in totale trasparenza e non impone ai “verificatori anonimi” l’obbligo di rispettare rigorosi standard e codici eticiproprie verifiche.