Game-experience.it - Lies of P: Overture, annunciata l’espansione prequel allo State of Play

of P:è stato ufficialmente annunciato durante loofda Neowiz e Round8 Studio. Questa attesissima espansione fungerà daagli eventi diof P, immergendo i giocatori in una narrazione inedita che esplorerà la genesi della Follia dei Burattini.Ambientato nella città di Krat nei suoi ultimi giorni di splendore Belle Époque, il DLC promette nuove rivelazioni, ambientazioni suggestive e battaglie ancora più intense. Il gametrailer diof P:ha svelato nuovi scenari, boss inediti e un misterioso Stalker che guiderà il protagonista, il burattino di Geppetto, in questa avventura nel passato. Il giocatore verrà a contatto con un antico artefatto capace di riportarlo indietro nel tempo, permettendogli di esplorare Krat prima della devastante ribellione delle marionette.