Libriamoci lunedì al via l’undicesima edizione | al Senato la conferenza inaugurale e la presentazione del corso pilota Leggere per crescere

Leggi su Orizzontescuola.it

17 febbraio prende il viadi, l’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) attraverso il Centro per il libro e la lettura. L’evento, che si svolgerà per un’intera settimana, coinvolgerà oltre 130 mila studenti appartenenti a più di mille scuole italiane e istituti italiani all’estero.L'articoloal via: allae ladelper” .