Ilfattoquotidiano.it - “L’ho uccisa perché ero furioso dopo aver perso a Fortnite”: il vicino di casa 23enne confessa l’omicidio della piccola Louise

Una sconfitta a, la rabbia che monta, il bisogno di “rubare qualcosa o ricattare qualcuno per calmarsi“. Sarebbe questo il movente, agghiacciante nella sua banalità, deldi, la ragazzina di 11 annia coltellate in Francia la scorsa settimana. A rivelarlo è il procuratore di Évry, che ha ricostruito le ultime ore di vitabambina e la confessione del suo assassino, undi, studente di informatica e, a quanto pare, dipendente dai videogiochi. Il giovane, reo confesso, era già noto alle forze dell’ordine perpicchiato la sorellina, che aveva raccontato di“avuto paura di morire” a causa delle botte. La sera del, ilera particolarmentea causa di una sconfitta a un videogioco: “Era solito uscire a piedi o in macchina per ritrovare la calma” quando aveva episodi di nervosismo, ha spiegato il procuratore.