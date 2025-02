Lecceprima.it - L’ex sindaca contro il prefetto: è polemica dopo la firma del patto sicurezza

Leggi su Lecceprima.it

NEVIANO - Può undi attuazione dellaurbana che coinvolge le istituzioni del territorio diventare il teatro dipolitica? A Neviano evidentemente sì, perché le “ferite” dello scioglimento del Comune per infiltrazioni comunali (con la condanna in primo grado di un ex.