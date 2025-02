Thesocialpost.it - L’Europa fragile (e inutile) davanti alla rivoluzione Trump. Serve uno scatto di reni

La telefonata tra Donalde Vladimir Putin ha sancito il definitivo ridimensionamento delcome attore geopolitico. La conversazione tra i due leader, durata oltre un’ora e mezza, ha avuto al centro un possibile negoziato per porre fineguerra in Ucraina. Non c’eraal tavolo. Non c’era nemmeno Volodymyr Zelensky. C’erano soloe Putin, due uomini forti che decidono il destino del continente europeo senza chiedere permesso a nessuno.ha parlato di pace. Ma quale pace? Una pace negoziata direttamente con Mosca, senza passare per Bruxelles. Un’intesa che potrebbe includere la sostanziale accettazione delle conquiste territoriali russe. Il SegretarioDifesa degli Stati Uniti, Pete Hegseth, ha dichiarato che “non è realistico pensare che l’Ucraina possa tornare ai confini del 2014”.