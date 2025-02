Metropolitanmagazine.it - L’Europa chiede un posto al tavolo dei negoziati sull’Ucraina tra Trump e Putin

Un vertice di ministri degli Esteri europei si è chiuso mercoledì con la richiesta che il futuro dell’Ucraina coinvolgae il governo di Kiev, dopo che il presidente degli Stati Uniti Donalde il presidente russo Vladimirhanno concordato di tenere “immediatamente” colloqui di pace. I ministri e le loro delegazioni si sono incontrati a Parigi in vista della Conferenza sulla sicurezza di Monaco di Baviera di questo fine settimana, ribadendo che qualsiasi futuro accordo per terminare la guerra dovrà essere negoziato con l’Ucraina e i suoi alleati europei.sembra essere rimasta sorpresa dall”iniziativa di, che mercoledì ha avuta una conversazione telefonica anche il presidente ucraino Zelensky. All’incontro a Parigi hanno partecipato tra gli altri i ministri degli Esteri di Polonia, Spagna, Germania, Francia, Regno Unito e Ucraina, non l’Italia.