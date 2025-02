Lanazione.it - Lettura scenica di poesie

Una ‘’ in biblioteca. Sabato 15 alle 17,30 la biblioteca CiviCa di Calenzano (via della Conoscenza 11) accoglierà infatti una originale presentazione della raccolta di’D’amore e guerra’ (Edizioni Effigi) del giornalista Domenico Guarino con testi letti dallo stesso autore e da Pamela Panico e accompagnamento musicale al piano di Gaia Palesati. Il libro di Guarino, uscito pochi mesi fa, una ‘elegia polifonica sulla contemporaneità e sulla rivoluzione’, prende le mosse dalla necessità, in un periodo particolarmente cupo, di una rivoluzione, che non sarà però mai possibile se non saremo in grado di rivoluzionare profondamente noi stessi. In questa dialettica continua da parte sta la guerra, dall’altra l’amore, il sentimento più nobile che "rende indifesi e che non pretende né chiede ma aspetta e costruisce".