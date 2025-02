Lanazione.it - “Lettori Sottotraccia“ lancia allo Zenith la rassegna su Simenon

“Georges: sensuali ambiguità” è il trittico di eventi tra cinema e letteratura in scenache ““ dedica a Georges, lo scrittore di livello internazionale più prolifico del ‘900 con 450 opere di narrativa (75 le inchieste del commissario Maigret). Con docenti universitari si darà spazio a presentazioni, proiezioni e dibattiti su tre opere del grande autore. Stasera alle 20.30 c’è il primo appuntamento: Luigi Cimmino ed Emanuela Costantini, con letture di Bruno Pilla, presenteranno il romanzo “Il treno” del 1961, ambientato nel maggio 1940 durante l’invasione lampo della Wehrmacht in Olanda e in Belgio: un uomo e una donna si incontrano in un treno, in un’ atmosfera sospesa fra dramma e sensuale incertezza. Al termine della presentazione sarà proiettato l’adattamento cinematografico di Pierre Granier-Deferre con Jean Louis Trintignant e Romy Schneider “Noi due senza domani” (nella foto), al termine dibattito su analogie e libertà artistiche fra le due opere.