Letto bilancia per la gestione dell’ictus ischemico donato all’ospedale la Gruccia

Arezzo, 13 febbraio 2025 – Il pronto soccorso dell’ospedale del Valdarno dispone di un nuovo strumento per gestire le persone con ictusin fase acuta. Si tratta di un, utile per l’esatta determinazione del peso corporeo del paziente nel trattamento di fibrinolisi e frutto della donazione avvenuta questa mattina da parte dei sei Rotary Club di Area Etruria (Arezzo, Arezzo Est, Casentino, Cortona Val di Chiana, Sansepolcro, Valdarno) e del Rotaract Club Arezzo. La donazione di due letti, di cui uno consegnato al Sannei giorni scorsi, nasce dalla volontà di dotare i pronto soccorso degli ospedali di Arezzo e del Valdarno, entrambi accreditati alla fibrinolisi endovenosa, di uno strumento che consente, con immediatezza e precisione, la determinazione del peso corporeo del paziente candidato al trattamento farmacologico per una ottimizzazione dell’utilizzo del farmaco e senza allungare i tempi di esecuzione per la pesatura.