L’esperienza di Ivano Pezzuto fischia al “Braglia“

arbitrerà il match di sabato prossimo tra lo Spezia e il Modena, in programma allo stadio ‘’ alle 15. Per il 40enne arbitro leccese, di professione bancario, si tratterà della 152° direzione in Serie B (nel suo curriculum anche 21 direzioni in Serie A). Sarà, per lui, il diciannovesimo incrocio con lo Spezia, per un bilancio di sette vittorie aquilotte, altrettante sconfitte e quattro pareggi. Nell’attuale stagione ha diretto molto bene la gara Spezia-Frosinone del 24 agosto scorso (2 a 1 per i bianchi), mentre non ha riscosso molti consensi il suo arbitraggio in occasione del match Spezia-Juve Stabia (1 a 1) del 12 gennaio quando ha concesso troppa libertà di azione al gioco ostruzionistico dei campani. Gli assistenti di gara saranno Damiano Margani della sezione di Latina e Mario Davide Arace della sezione di Lugo di Romagna, mentre il quarto ufficiale Aleksandar Djurdjevic della sezione di Roma 1.