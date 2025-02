Lanazione.it - Lerici, la squadra femminile riparte dalla B

Una rinascita attesa da due anni: ilSport torna in serie B, dopo un paio di stagioni di limbo in cui la gloriosa pagina dello sport rossoblù, che nel settore aveva sfiorato lo scudetto, ha tenuto i motori in folle per ripartire di slancio. Fautore di questa nuova avventura è Andrea Sellaroli, che ha lavorato insieme alla vice Marta Pellegri (sarà anche in rosa) e alla preparatrice atletica Enrica De Simone per arrivare al debutto pronto. "Abbiamo raggiunto il numero adeguato di giocatrici per tornare ad essere un punto di riferimento per tutte quelle ragazze che, per giocare a pallanuoto, erano costrette a spostarsi in altre città" dice in attesa del debutto a Varedo, il 23 febbraio contro il Miwa, nella 2ª giornata del girone 1 (domenica le rossoblù osserveranno il turno di riposo).