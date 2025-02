Ilgiorno.it - Legnano pronta al gran ritorno dei Frogs: “Vogliamo lo stadio pieno”

(Milano) – Sabato 15 febbraio segnerà l’attesissimodeialloGiovanni Mari per l’inizio del campionato Ifl, la massima competizione di football americano in Italia. Dopo 23 anni, la squadra neroargento tornerà a calcare il campo che l’ha vista protagonista di tanti successi, tra cui la storica vittoria del titolo europeo nel 1989 contro gli Amsterdam Crusaders. Non sarà solo una partita, ma un evento speciale: le autorità locali saranno presenti per celebrare l’occasione e i figuranti del Palio diapriranno simbolicamente il campo ai giocatori, consegnando loro i simboli della città in segno di rinnovato legame con la comunità. Inon rappresentano solo la prima divisione del football americano italiano, ma sono una realtà sportiva che promuove entrambe le versioni della disciplina: il tackle, che scenderà in campo per il campionato Ifl, e il flag football, la versione senza contatto che diventerà sport olimpico a Los Angeles 2028.