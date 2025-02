Anteprima24.it - Legge speciale Pietrelcina, approvato emendamento Matera-Garavaglia per incremento fondi

Tempo di lettura: 2 minutiÈ stato riformulato, nella tarda serata di ieri, Mercoledì 12 Febbraio, in Commissione Affari costituzionali al Senato, l’a firmaper migliorare gli effetti della cosiddettaper, prevedendo un finanziamento aggiuntivo di 130.000 euro per il 2025 con un ammontare totale che sarà pari, quindi, a 630.000 euro.“Come rappresentante del territorio, mi sono impegnato personalmente affinché questofossein Commissione – commenta il Senatoread esito dei lavori della preposta Commissione al Senato – A tal proposito ringrazio il Presidente Balboni ed il Ministro Ciriani che hanno consentito il raggiungimento del risultato. Questa maggioranza e questo Governo stanno lavorando al massimo, nonostante le risorse esigue, per sostenere i luoghi di fede e dare risposte concrete alle Comunità”.