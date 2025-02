Legge fine vita in Toscana | le reazioni dopo approvazione Consiglio regionale

Leggi su Corrieretoscano.it

approvata dal, con laprima regione in Italia ad approvare unasul suicidio assistito.Antonio Mazzeo, presidentedella: “Ci sono giorni che non sono come gli altri. Giorni in cui la fatica, il lavoro, le battaglie trovano un senso. Giorni in cui un abbraccio racchiude tutta la gratitudine di chi ha lottato per un diritto, di chi ha sofferto aspettando una risposta, di chi oggi può finalmente sentirsi meno solo.Oggi è uno di quei giorni. Con l’dellasul, laha scelto di essere più giusta, più umana, più vicina a chi soffre. Ha scelto di riconoscere la libertà e la dignità di ogni persona, anche nel momento più difficile.Aver potuto contribuire a scrivere questa pagina di civiltà, primi in Italia, è per me motivo di orgoglio.