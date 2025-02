Lettera43.it - Lega, il niet di Salvini al Patto per il Nord e l’attivismo lombardo di Romeo

Leggi su Lettera43.it

Quando Andrea Crippa ha sollevato il tema in consiglio federale, nessuno si è stupito. L’adesione al ‘per il’, fondato dall’ex segretarioPaolo Grimoldi, «non può essere compatibile» con il tesseramento nella, ha scandito il vice segretario del partito, portavoce dell’ortodossiaana. Grimoldi è stato espulso mesi fa ma continua a irritare la dirigenza di via Bellerio con azioni di disturbo, come la manifestazione organizzata nelle scorse ore davanti alla stazione di Milano Cadorna contro i “disservizi di Tre”, le ferrovie regionali lombarde. Per dare un segnale forte sul territorio. I dirigenti si sono allineati quindi alla richiesta di Matteo, esplicitata da Crippa.Andrea Crippa (Imagoeconomica).La ‘resistenza’ diimpegnato in una ricucitura paziente con l’elettorato storico leghistaA stupire è stato, ancora una volta, il nuovo segretario, Massimiliano