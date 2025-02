Calciomercato.it - Leao, Joao Felix e Maignan sotto accusa: “Prestazioni irritanti”

Leggi su Calciomercato.it

Il Milan sulla graticola dopo la sconfitta in Europa, serata amara contro il Feyenoord:e altri due big nel mirino, polemica in direttaSi fa in salita la strada in Champions per il Milan, sconfitto nell’andata del playoff contro il Feyenoord. Dall’Olanda, i rossoneri tornano con un doloroso 0-1, un risultato sicuramente ribaltabile nella gara di ritorno ma che riapre i consueti interrogativi sulla reale consistenza del Diavolo di questa stagione.: “” – Calciomercato.it (fonte: © Ansa) Al ‘De Kuip’ di Rotterdam, non è bastato uno schieramento con tutta la qualità offensiva a disposizione, con gli uomini di maggior peso e fantasia che in realtà non sono riusciti a incidere. Serata assai negativa per, non hanno fatto molto meglio i suoi compagni di reparto.