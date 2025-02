Sport.quotidiano.net - Le ultime da Casteldebole: Ferguson spera di recuperare per la sfida successiva con il Parma. Davanti ballottaggio Castro-Dallinga. Torna Orso, ma Benja e Ndoye partono titolari

Leggi su Sport.quotidiano.net

Il Bologna ritrova il suo capocannoniere di campionato: alle indiscrezioni seguono i fatti, Riccardolini èto in gruppo e prepara la volata finale della stagione e la rincorsa all’Europa. Il numero 7 ha ripreso ieri ad allenarsi in gruppo. Con 7 gol è il miglior marcatore e assistman della squadra in serie A,(6 e 4 assist), con cui condivide il trono di miglior marcatore stagionale: tantoquanto l’argentino, infatti, sono a quota 8 reti considerando pure la Coppa Italia. A discapito dilini, però i due infortuni che lo hanno fermato e costretto a giocare sei gare in meno rispetto alla punta: il primo il 4 dicembre, in Coppa Italia contro il Monza, lo ha tenuto ai box tre settimane, il secondo è arrivato contro il Borussia Dortmund lo sc21 gennaio proprio quando aveva ritrovato la forma migliore con assist a San Siro contro l’Inter per Holm e gol e assist al Monza.