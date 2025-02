Linkiesta.it - Le strane coppie (alimentari) della redazione di Gastronomika

Leggi su Linkiesta.it

Anche se José Andrés avesse messo in piedi la combinazione di patatine (busta) e cozze in escabeche solo per promuovere le sue cozze in escabeche e le sue patatinebusta (cosa che avviene in alcune pubblicità del ThinkFoodGroup, creatura dello chef bi-stella Michelin al minibar di Washington D.C.) gli perdoneremmo lo sgarbo. L’acidoconserva taglia il salepatatina e lo esalta (lo sanno gli inglesi, che sulle fries ci mettono l’aceto), il mollusco offre il contraltare del morbido, ma morbido!, complesso e polposo, grazie alla vita passata in scatoletta. Fate storcere il naso ai vostri amici come quando i genitori storcevano il naso davanti alle vostre crush adolescenziali: e godete, per la miseria. (di Elisa Teneggi)La combinazione è davvero tra le più improbabili, e risale a un ricordo d’infanzia: un carrettino, tipo quello dei gelati, che vendeva questo strano “panino” davanti alla piscina comunale di Alessandria.