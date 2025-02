Zonawrestling.net - Le storiche difese dei titoli non TNA sui ring TNA – Parte 2

La scorsa settimana ho scelto di farmi trarre d’ispirazione grazie alla difesa deidi coppia NXT dei Fraxiom sui fratelli Nemeth.Una difesa e un match storico che porta per la prima volta in assoluto una cintura della WWE ad essere difesa suidella Total NonStop Action Wrestling, concetto impensabile fino a pochi anni fa.Per questo motivo ho optato per ripercorrere assieme alcuni momenti edeiNON TNA suidella TNA.Ail già citato Fraxiom vs Nich & Ryan Nemeth, non potevo non mostrarvi una contesa che tengo tanto a cuore, ovvero quella di Lockdown 2009 tra Motor City Machine Guns vs NO LIMIT vs LAX.Oggi si va di qualche anno in avanti, ma comunque nel passato. La prossima fermata è datata novembre 2017, siamo nel post-Bound For Glory e Eddie Edwards è chiamato a difendere il massimo alloro della Pro Wrestling NOAH, il GHC World Title dall’assalto di El Hijo del Fantasma, precedentemente noto come King Cuerno in Lucha Underground e attualmente conosciuto con ilname di Santos Escobar in WWE.