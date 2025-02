Iltempo.it - Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di giovedì 13 febbraio

Leggi su Iltempo.it

"Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di13. Ariete Le nuove imprese, l'attività in proprio, nuove collaborazioni con persone e in posti mai frequentati prima, sono favoriti dalledi questoma anche di tutto il 2025. Questo è il vostro anno della ricerca di spazio professionale e sociale, persino il potere deve diventare una meta che dovete avere sempre davanti ai vostri occhi di fuoco. Luna in Vergine è nel punto giusto per l'attività razionale e seria. Venere manda fino a voi un tenero frutto che può essere colto senza resistenza. Toro Lasciate riposare gli altri, oggi e domani restate attivi e presenti, potrebbe capitarvi qualcosa di eccezionale nel lavoro e in affari.