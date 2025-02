Le scuse di Chelsea Striker Abbastanza e non affronterà alcuna azione disciplinare dice il manager Bompastor

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-13 19:06:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in red:Il capo delSoniaafferma che ledell’attaccante Sam Kerr sono sufficienti e che il club non intraprenderà azioni disciplinari a seguito del suo caso giudiziario.Kerr, che è attualmente ferito, non è stato dichiarato colpevole di aver causato molestie razzialmente dopo aver chiamato un ufficiale di polizia metropolitana “stupido e bianco” a seguito di un incidente a Twickenham il 30 gennaio 2023.Dopo l’incidente, il 31enne si è scusato “per avermi espresso male per quella che è stata una serata traumatica”.ha dichiarato: “Sam ha fatto una dichiar, si è scusata e penso che sia.“Tutti possono commettere errori ed è quello che impari ed è così che vai avanti.