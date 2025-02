Ilgiorno.it - Le Scuole Civiche di Milano compiono 25 anni: teatro nel campus e il master di regia lirica le scommesse

, 13 febbraio 2025 – Sono tremila gli studenti delledi, che quest’anno25: tengono le iscrizioni e si aprono corsi nuovi - tra i quali “Audiodescrizione“ in collaborazione con Netflix e il primosulla- mentre si progetta il nuovoin zona Bovisa-Goccia, che nel 2026 (ricorsi e burocrazia permettendo) riunirà per la prima volta tutte e quattro le anime di Fondazione(la Civica Scuola diPaolo Grassi, la Civica Scuola di Musica Claudio Abbado, la Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti e la Civica Scuola di Interpreti e Traduttori Altiero Spinelli). Il- che sorgerà vicino a quello del Politecnico – avrà pure unche, nel progetto originario, mancava. Lucidi Posa della prima pietra Parco dei Gasometri area "Bovisa-Goccia" foto stato attuale / foto rendering - Sapore internazionale Il nuovo anno accademico si apre anche con un piano per l’internazionalizzazione.