Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Diouf, c’è solo lui. Tucker carica a vuoto

Leggi su Sport.quotidiano.net

Pajola 5,5 (in 29’ 1/2 da due, 1/1 da tre, 5 rimbalzi, una persa, un recupero, 5 assist). Parte forte con una tripla. Le percentuali non sono nemmeno malaccio. Ma capitan Futuro ha sempre avuto una grinta contagiosa. Ieri non s’è vista. Cordinier 5 (in 28’ 3/6 da due, 0/1 da tre, 1/4 ai liberi, 4 rimbalzi, una persa, un assist). Con quel fisico e quei garretti potrebbe spaccare il mondo. O quantomeno le partite. Come ha fatto in tante altre occasioni. Non pervenuto. Holiday 4,5 (in 17’ 0/2 da due, 0/2 da tre, 1/2 ai liberi, un rimbalzo, un recupero). Mistero. La chiacchierata del lunedì aveva dato l’idea di un giocatore motivato, che avesse capito il mondo e la nuova realtà. Bocciato lui, e pure noi. Che lunedì ci siamo lasciati abbagliare dalla sua dialettica. Shengelia 6 (in 27’ 6/9 da due, 0/1 da tre, 2/2 ai liberi, 8 rimbalzi, una stoppata subita, 3 assist).