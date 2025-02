Dilei.it - Le pagelle di Sanremo 2025, seconda serata: Balti mostra la cicatrice (9), standing ovation per Cristicchi (6)

Siamo ufficialmente nell’era Conti: il Festival diè asciutto e diretto, con un ritmo incalzante, in cui sono previsti pochi momenti di stacco rispetto alla gara. Laè stata più diluita nel ritmo rispetto alla prima – si sono esibiti 15 dei 29 Big – ma il motto di Carlo Conti è uno: “Andiamo avanti”. Unain cui si sono alternati i Big agli ospiti, in cui abbiamo scoperto i finalisti delle Nuove Proposte e dove ci sono state delle riconferme durante l’annuncio della classifica provvisoria in ordine sparso. Le nostre.Ladimantiene il ritmo. Voto: 7Il post-Amadeus è stato un trauma per molti di noi. Perché la verità è che dopo cinque anni ci eravamo abituati ad “andare lunghi”. Ma dopo il rodaggio della prima, il ritmo di Carlo Conti risulta coinvolgente.