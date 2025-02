Metropolitanmagazine.it - Le pagelle della seconda serata di Sanremo 2025: Achille Lauro insegue il podio, la delicatezza di Lucio Corsi conquista tutti

Leggi su Metropolitanmagazine.it

La primadiha registrato un boom di ascolti, con uno share del 65,3 %, superiore ai numeri ottenuti lo scorso anno da Amadeus. Carlo Conti, però, ha già ribadito di non voler fare confronti con il suo predecessore, ed è concentrato solo sulla riuscitapuntata, in cui rivedremo metà dei Big in gara. Prima di loro, però, ci saranno i giovani. Assisteremo alle semifinali tra Vale Lp e Lil Jolie contro Alex Wyse e tra Maria Tomba e Settembre, che si contenderanno due posti per la finale delle Nuove Proposte di domani. Ma come sono i brani di questa edizione del Festival, a un secondo ascolto? Ecco le nostre.Ledi: la: le Nuove Proposte Il cast diAlex Wyse-Rockstar: la scuola amiciana c’è, e si vede.