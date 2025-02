Lanazione.it - Le novità da Oscar da oggi nelle sale

Nuovi titoli da. Al Pecci inizia la rassegna dedicata a David Lynch, con il film cult Velluto blu, alle 21 in versione originale e sottotitoli. Nel cast Isabella Rossellini, Kyle MacLachlan, Dennis Hopper, Laura Dern; prima del film, presentazione della rassegna a cura di Mabuse Cineclub. Sempre al Pecci alle 17 Una viaggiatrice a Seoul (v.o.) di Hong Sang-soo, con Isabelle Huppert e Kwon Hae-Hyo, vincitore del premio della giuria al Festival di Berlino 2024. Alle 18.45 The girl with the needle (v.o.) di Magnus von Horn, con Victoria Carmen Sonne (foto), Trine Dyrholm, Besir Zeciri, candidato all’come miglior film internazionale. Al cinema Eden debutta The Brutalist di Brady Corbet vincitore di tre Golden Globe (miglior film drammatico, regia e attore protagonista ad Adrien Brody), Leone d’argento all’ultima Mostra di Venezia (propiezioni alle 16 e alle 20).