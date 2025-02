Le migliori hit di Sanremo? Su Spotify spopola Olly, poi Fedez e Tony Effe. La classifica «alternativa» degli streaming

Leggi su Open.online

Dopo le prime due serate del Festival diè già tempo delle prime classifiche. Come spesso accade, però, i giudizi “ufficiali” del pubblico del Festival non coincidono con quelliascolti “ttivi”. Così se nellaprovvisoria della kermesse dopo due serate la cinquina di testa è formata da Giorgia, Simone Cristicchi,e Achille Lauro, nella top 50 diItalia tira un’altra aria. Èa conquistare il primo posto con Balorda nostalgia. Completano il podio i due rapper rivali:con Battito econ Damme ‘na mano. Al quarto posto c’è Giorgia con La cura per me e al quinto Rose Villain con fuorilegge. A completare la top ten: Incoscienti giovani di Achille Lauro, Dimenticarsi alle 7 di Elodie, La tana del granchio di Bresh, La mia parola di Shablo e Guè e Lentamente di Irama.