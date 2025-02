Ilrestodelcarlino.it - Le iscrizioni alle superiori. Il made in Italy fa flop, vola l’indirizzo sportivo

Il primo aspetto che balza agli occhi analizzando i primi dati sulleall’anno scolastico 2025-2026, non ancora definitivi, ma sicuramente indicativi, è il calo del numero degli studenti. In provincia di Macerata, a settembre saranno 9.845 a tornare sui banchi delle scuole di ogni ordine e grado, 323 in meno rispetto ai 10.168 dell’anno precedente. Il calo più marcato, a riprova degli effetti sempre più evidenti della denatalità, è quello nella scuola dell’infanzia, 133 piccoli allievi in meno, mentre alla primaria la diminuzione è di 44 alunni,medie 73,73. Su quest’ultimo fronte, il numero complessivo degli iscritti in provincia è di 2.845 studenti contro i 2.918 dell’anno precedente. L’attenzione, come sempre, si concentra sulla scelta deldi studi.