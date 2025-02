Anteprima24.it - Le Iene ad Apice, la nota del gruppo “Insieme per Apice”

Tempo di lettura: < 1 minuto“Apprendiamo con preoccupazione e sbigottimento dal servizio delletrasmesso Domenica 9 febbraio come diversi nostri concittadini sarebbero stati, eventualmente, “truffati” per un valore di diversi milioni di euro. Si promettevano sulle somme interessi al di fuori di ogni logica di mercato trovando terreno fertile nella buona fede di tanti onesti lavoratori, nostri compaesani, che con i sacrifici di una vita avrebbero racimolato i loro risparmi. Secondo quanto affermato dagli intervistati sarebbero numerosi i “coinvolti”, e a quanto si apprende dal servizio “lo sarebbe” anche il primo cittadino di. Siamo e saremo sempre garantisti, ma ci auguriamo e siamo certi che la questione si risolverà in tempi brevi in modo tale che la nostra comunità sconcertata possa riacquistare serenità.