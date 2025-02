Sololaroma.it - Le Fee, primo gol e nuova vita al Sunderland: i tifosi lo amano

La Roma sembra ormai essere solo un lontano ricordo per Enzo Le Fee, che nei suoi mesi nella Capitale non è mai riuscito a trovare il giusto feeling per mettersi in mostra. Eppure il centrocampista francese sta dimostrando di avere qualità, essendo diventato dopo poche partite già uno degli idoli al. Il livello sicuramente più basso della Championship è un fattore da tenere in conto, ma il suo impatto è stato di certo di alto livello.L’ex giallorosso si è subito integrato nel migliore dei modi con i nuovi compagni, diventando immediatamente un titolare ed un punto fisso del club inglese. Dopo aver firmato il suoassist contro il Middlesborough è infatti arrivata anche la gioia del gol nel 2-0 con cui ilha regolato il Luton Town, vittoria che ha permesso ai biancorossi di restare incollati al treno promozione.