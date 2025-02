Le fake news e le teorie infondate sul palestinese rilasciato in pessime condizioni

Leggi su Open.online

A seguito del quinto scambio di prigionieri tra Hamas e Israele, avvenuto sabato 8 febbraio 2025, diversi utenti hanno contestato un’intervista pubblicata da Middle East Eye a uno dei palestinesi rilasciati. Secondo quanto riportato sui social, l’uomo non sarebbe stato ridotto indagli israeliani e il suo nome non risulterebbe nella lista dei palestinesi rilasciati da Tel Aviv. Inoltre, si sostiene che sia in realtà un malato oncologico terminale. Tra le narrazioni proposte, c’è chi collega la vicenda alla fantomatica Pallywood, ossia la teoria del complotto secondo cui i palestinesi inscenerebbero finti episodi macabri per incolpare Israele (alcuni esempi qui, qui e qui). Questa verifica racconta tutt’altra storia.Per chi ha frettaGli utenti sostengono le accuse in quanto il nome citato da Middle East Eye non compare in una lista del Ministero della Giustizia israeliano.