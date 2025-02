Lanazione.it - Le entra in casa e scappa dal balcone, lo stalker le rende la vita un incubo. La vittima denuncia: “Lui mi segue”

Arezzo, 13 febbraio 2025 – Una vera e propria persecuzione. Si conoscono su facebook e inziano a frequentarsi, solo pochi giorni. Poi lei decide di chiudere: ha atteggiamenti che non le piacciono. È il 2020. Lui non ci sta, la riempie di messaggi, la provoca, la offende, vuole manipolarla. Abita in Veneto ma si dice pronto a trasferirsi ad Arezzo: solo per vederla. Lei è netta e chiara, non lascia altre interpretazione nelle sue parole: no, basta così. Un giorno, racconterà agli investigatori, tornò ae trovò la porta aperta: quando entrò vide un uomo che si era lanciato dalla finestra e aveva iniziato a correre. Aveva il sospetto di chi fosse ma non voleva crederci. Due anni tutto è chiaro, lui le scrive: “Per te ho fatto tante cose, tra queste quella di arrampicarmi sul tuoma nello scendere sono caduto da tre metri e mi sono rotto sei costole”.