Zon.it - “Le declinazioni della Parola: speranza e deontologia nella comunicazione”: il corso di formazione organizzato in collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti della Campania

Nell’ambito del Giubileo del Mondo, l’Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno, incondei, propone una riflessione approfondita sulle intersezioni tra il temae lae dell’in. “Le”: questo il titolo deldiin programma il 20 febbraio 2025, alle ore 15, presso la Cattedrale di Salerno, in piazza Alfano I. In un mondo sempre più connesso, dove ladiventa veicolo di significati e responsabilità, dunque, si analizzerà come i professionistipossano promuovere verità, fiducia e valori etici, contribuendo alla costruzione di una società più coesa e consapevole.