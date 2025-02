Anteprima24.it - Le casertane Vale LP e Lil Jolie fuori da Sanremo Giovani, ma protagoniste con un forte messaggio sociale

Tempo di lettura: 2 minutiLecantantiLP e Lilperdono in semifinale adopo lo scontro diretto con Alex. Le due artiste, che si erano fatte notare con la loro canzone ‘Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore’, hanno comunque lasciato un segno sul palco dell’Ariston.Al termine della loro esibizione, infatti, hanno esposto un cartello contro la violenza sulle donne con unchiaro e incisivo: “Se io non voglio tu non puoi”. Un gesto che ha ricevuto grande attenzione. Anche Carlo Conti, conduttore e direttore artistico della kermesse, ha voluto sottolineare l’importanza del, dichiarando: “Se una donna dice no, è sempre no: non esiste nessuna scusa”. Le parole mostrate dalle due artiste non solo riassumono uno dei significati della loro canzone, ma rappresentano anche il manifesto della fondazione Una Nessuna Centomila, guidata da Fiorella Mannoia e impegnata nella lotta contro la violenza di genere.