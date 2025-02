Gamberorosso.it - Le cantine piemontesi spingono per un'Anteprima regionale dei vini. Ma serve accordo tra i consorzi

Tra le novità dell'ultima edizione di Grandi Langhe, l’evento promozionale del vino piemontese, c'è stata anche la sala dedicata ai giornalisti. Obiettivo: degustare con comodità, lontano dalla calca dei visitatori, imessi a disposizione dalle aziende partecipanti, specie le ultime annate, ma anche le annate precedenti, con uno sguardo retrospettivo. Una novità fine a se stessa o c'è di più? Il riferimento ad un Grande Piemonte lasciano pochi dubbi.La sala per la stampa a Grandi Langhe 2025L'idea di un’deidel PiemonteUna novità che, secondo alcuni, potrebbe aggiungere a Grandi Langhe, concepita per favorire affari con i buyer, una vera e propriariservata alla stampa, simile a quelle che, per esempio, si svolgono a novembre a Montalcino (Benvenuto Brunello) e a febbraio in Toscana (Chianti Classico Collection e le altre).