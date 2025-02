Sport.quotidiano.net - L’azzardo del tecnico montenegrino: "Ma la V nera vincerà lo scudetto"

E’ un ko che fa male. La Virtus si ferma già ai quarti di finale di Coppa Italia al termine di una prestazione opaca. Milano domina di fronte a una Virtus che tiene botta per il primo quarto e poco più, ma che poi cede di fronte all’Armani, con una difesa che non riesce a limitare l’attacco avversario e con una frase offensiva dove mancano i canestri dalla lunga distanza e si ripresentano le problematiche a rimbalzo. Un ko amaro, ma con coach Dusko Ivanovic che non si dà per vinto. "Cosa ho detto ai miei giocatori nello spogliatoio dopo la partita? che vinceremo lo". Nonostante l’evidente passo indietro Ivanovic continua a ostentare fiducia, anche se in cuor suo sa benissimo che per arrivare a conquistare il tricolore serve un deciso passo in avanti da parte di tutto il gruppo. Dopo la scossa e l’entusiasmo delle prime settimane della gestione del, adesso la Vsembra essere ricaduta nelle stesse problematiche di inizio stagione, certo non un bel viatico in vista dei prossimi appuntamenti.