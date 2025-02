.com - Lazio, Viola (Coni): “Oggi bella festa, premiate due realtà importanti del calcio”

Leggi su .com

(Adnkronos) – “è unagiornata: premiamo duesportive non solo per i risultati conseguiti al campionato, ma soprattutto per essere da anni ai vertici dei campionati.che permettono una crescita sportiva e culturale nella nostra città. Unae molta soddisfazione”. Così Riccardo, presidente del, a margine della cerimonia di premiazione della As Roma femminile(vincitrice della supercoppa italiana) e della Asd Roma 1927 Futsal Under 19 maschile (squadra dia 5, vincitrice di Campionato, Coppa Italia e Supercoppa) in corso alla Sala Mechelli del Consiglio regionale dele alla presenza del presidente Antonello Aurigemma e dell’assessore regionale allo Sport, Elena Palazzo. “La Polisportivapuò essere una grande famiglia, dobbiamo fare in modo che ci siano punti di riferimento per consentire a tutti di fare sport, al di là del