Lazio squadra da Champions | il primato unico che ha in Serie A

Laè unadaLeague: nel campionato dei biancocelesti c’è unche la rende unicada: ilche ha inA –AnewsLadi Marco Baroni sta attraversando un momento davvero positivo in campionato, con due vittorie consecutive e ben tre successi nelle ultime quattro giornate. Con 45 punti all’attivo, i biancocelesti sono attualmente quarti in classifica, distaccando di due lunghezze la Juventus quinta.Una posizione che, se mantenuta, aprirebbe le porte dellaLeague allacapitolina, una possibilità che mancava da qualche stagione. Il prossimo impegno, che vedrà lasfidare il Napoli all’Olimpico, potrebbe rappresentare una tappa fondamentale per la corsa ai posti che contano. Lasembra in piena forma e determinata a non lasciare nulla al caso.