Lazio-Napoli questione di…moduli Parla Chiariello

A Radio CRC, radio ufficiale del, Umbertosi è espresso con il suo punto. Di seguito quanto dichiarato nella trasmissione ‘A Pranzo con’. “Sembra davvero che tutti i giornali e i corrispondenti che frequentano l’ambiente di Castel Volturno parlino di un cambio di sistema di gioco da parte di Antonio Conte nel corso dei giorni di preparazione alla sfida contro la. Ilsi è allenato tutta l’estate con un modulo 4-2-3-1 che non ha prodotto buoni risultati. Il Girona ci ha fatto la faccia come un pallone, contro il Modena in Coppa Italia ci siamo salvati ai rigori e contro il Verona è stato un disastro. Le prime partite di campionato sono state difficilissime fino alla quinta giornata di campionato”. In quel Juventus-.“Quando dopo Conte, mostrando coraggio proprio contro la Juventus, passò al centrocampo a tre.