Lazio-Napoli Paolo Del Genio la giocherebbe così

Tempo di lettura: 2 minutidiDelNon è il momento della depressione e non è nemmeno il momento giusto per sottovalutare la situazione. Ilnon è crollato, ma ilha delle difficoltà oggettive. Difficoltà che potevano essere previste? Forse si. Probabilmente si. Qualcuno direbbe, sicuramente si. Si perché bisogna conoscere lo storico dei calciatori. Che quelli presenti nell’ organico a disposizione Conte stessero over-performando era chiaro. Poi si spera che tutto fili liscio, ma in una stagione lunga e stressante fisicamente e mentalmente difficile farla franca a lungo. Ormai però è inutile parlare di quello che si poteva e doveva fare. Meglio concentrarsi su quello che si può provare a fare. Da subito, con la, senza Olivera, Spinazzola e Neres.Dico subito la mia: sono contrario al cambio modulo.